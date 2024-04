Ministro Risorse Minerarie Sudafrica si oppone a proposta Bhp

Il Ministro delle Risorse Minerarie e dell'Energia del Sudafrica, Gwede Mantashe, ha espresso la propria contrarietà alla proposta di acquisizione di Anglo American da parte di Bhp annunciata oggi. Mantashe ha detto all'inglese Financial Times che l'esperienza del Sudafrica con Bhp "non è stata positiva", anche se ha aggiunto che questa non si tratta della posizione ufficiale del governo sudafricano.

La fusione di Bhp, il più grande gruppo minerario al mondo, con la compagna mineraria sudafricana Billion nel 2001 "non ha prodotto risultati per il Sudafrica", ha detto Mantashe alla testata finanziaria britannica, sottolineando che l'azienda alla fine ha disinvestito dal Paese quando "ha abbandonato il carbone e ha creato una piccola società chiamata South32, che ora è marginale".

I commenti del ministro arrivano nel contesto della conferma da parte di Bhp di aver proposto un'offerta di acquisizione di Anglo American per un valore di circa 38,8 miliardi di dollari.

La proposta non vincolante prevede anche lo scorporo delle sussidiarie di Anglo American, Platinum e Kumba Iron Ore, che sono quotate sulla borsa di Johannesburg, Johannesburg Stock Exchange (Jse) e hanno attività importanti in Sudafrica.

L'entità combinata mineraria che risulterebbe dalla proposta di acquisto manterrebbe le quotazioni globali di Bhp a Johannesburg, Australia, Londra e New York.

La proposta non è vincolante. Anglo ha osservato che, "Non c'è alcuna certezza che venga fatta un'offerta né sulle condizioni specifiche di tale offerta". Bhp deve annunciare una definitiva intenzione di offerta o meno entro la chiusura delle attività del 22 maggio.

Sebbene Anglo sia presente in Sudafrica anche con la miniera di diamanti Venetia di De Beers, il Wall Street Journal ha scritto che l'azienda mineraria ha in corso un processo separato da quello dell'offerta di Bhp, con potenziali acquirenti che includono case di lusso e fondi sovrani del Golfo.



