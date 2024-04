Il ministro della Difesa di Tunisi riceve capo del comitato Nato

"La cooperazione tra la Tunisia e la Nato e le modalità per rafforzarne i meccanismi ed ampliarne la portata", sono stati i temi al centro dell'incontro tra il ministro tunisino della Difesa Imed Memmich, e il presidente del Comitato militare della Nato, il tenente ammiraglio Rob Bauer.

Lo scrive in un comunicato il ministero della Difesa di Tunisi, aggiungendo come in questa occasione, Memmich ha accolto con favore "lo sviluppo della cooperazione con la Nato, che ha contribuito a rafforzare le capacità di difesa delle forze armate tunisine, in particolare dopo che la Tunisia nel 2015 ha ottenuto lo status di alleato maggiore (non membro) della Nato".

Memmich ha inoltre sottolineato l'interesse del ministero di trarre vantaggio dai molteplici meccanismi di partenariato con la Nato nel campo della formazione e dello scambio di esperienze "nel quadro del rispetto e della fiducia reciproci e al fine di servire gli interessi di entrambe le parti. Da parte sua, Bauer ha affermato la determinazione della Nato ad intensificare la cooperazione e rafforzare il partenariato per far avanzare i paesi verso un lavoro congiunto più ampio.



