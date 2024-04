Banditismo in Kenya, il presidente invia l'esercito nel nord

Il presidente del Kenya, William Ruto, ha ordinato l'immediato dispiegamento dell'esercito nella regione del West Pokot, a nord del Paese, dove imperversa il banditismo. Le operazioni di sicurezza inizieranno entro la fine di questa settimana, come riporta il sito Kenyans.

"E' inaccettabile che alcune scuole della regione siano ancora chiuse a causa dell'aumento dell'insicurezza", ha dichiarato Ruto, aggiungendo che i militari saranno dispiegati per assicurare la ricostruzione e la riapertura delle scuole e per garantire la sicurezza degli studenti per il terzo trimestre. E' la seconda volta, dopo febbraio dello scorso anno che il presidente keniano invia l'esercito nel travagliato nord della Rift Valley per cercare di arginare il fenomeno del banditismo e le razzie di bestiame.

