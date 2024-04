Elezioni in Sudafrica, i candidati firmano un codice di condotta

A poco più di un mese dal voto del 29 maggio, i 52 partiti in corsa in Sudafrica hanno firmato oggi un codice di condotta in base al quale non verrà tollerata alcuna violazione. In pratica, "alcuni comportamenti come l'incitamento alla violenza, l'intimidazione, la diffusione di disinformazione o l'abuso di posizioni di potere sono severamente vietati e devono essere affrontati immediatamente" durante la campagna elettorale, riferisce la Commissione elettorale indipendente del Sudafrica mentre il presidente, Mosotho Moepya, ha precisato che il codice è vincolante per tutti i partiti.

La commissione ha anche depositato una dichiarazione giurata per contestare il ricorso presentato dal partito uMkhonto weSizwe (Mk) contro l'esclusione dell'ex presidente Jacob Zuma dalle liste dei candidati a causa dei suoi precedenti penali.

In Sudafrica nessuna persona condannata a più di 12 mesi di reclusione, può ricoprire cariche pubbliche: Zuma è stato condannato nel 2021 a 15 mesi per oltraggio alla corte.

La decisione finale del tribunale è prevista per martedì prossimo, mentre la commissione pubblicherà la lista finale dei candidati ammessi alle prossime elezioni il 10 aprile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA