Attacco nel sud-est della Nigeria, 6 morti tra cui 4 poliziotti

Almeno sei persone sono state uccise, tra cui 4 poliziotti, da uomini armati nello Stato di Ebonyi, nel sud-est della Nigeria. Lo riferiscono le forze dell'ordine.

L'attacco è avvenuto intorno alle 5 del mattino al posto di blocco della polizia sulla strada di Nwofe, alla periferia della città di Abakaliki, ha detto Joshua Ukandu, portavoce della polizia statale. Secondo Ukandu, "le forze di sicurezza hanno ingaggiato un violento duello a fuoco con i malviventi" e "quattro agenti hanno pagato con la vita, mentre due civili sono stati presi nel fuoco incrociato e uccisi". Gli assalitori, che sono "ancora in libertà", sono sospettati di essere "membri del Movimento Popolare Indigeno del Biafra (IPOB)", che si batte per uno Stato separato per l'etnia Igbo, insieme al suo braccio armato, l'Eastern Security Network (ESN).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA