Sudafrica: scende il rand e aumenta il costo del carburante

Dalla mezzanotte di ieri un litro di benzina costa agli automobilisti sudafricani quasi 26 rand, circa 1,3 euro.

I prezzi del carburante sono aumentati in modo significativo dall'inizio dell'anno, con un incremento del 20% per la benzina e del 17,7%, per il diesel. Questo nonostante i tagli consecutivi messi in atto dal governo nella prima metà del 2023.

Il ministero delle risorse Minerarie e dell'Energia, ha detto in un comunicato alla stampa che gli aumenti di ottobre sono principalmente attribuibili all'aumento dei prezzi petroliferi internazionali, e al deprezzamento del rand nei confronti del dollaro americano. Il rand ha toccato oggi i livelli più bassi dall'inizio di giugno quando il Sudafrica ha sofferto le conseguenze delle accuse fatte degli Stati Uniti di avere fornito armi alla Russia. Accuse che si sono poi rivelate non vere. Il rand ha perso circa 0,2% rispetto all'euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA