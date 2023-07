Ministro Interno, in Tunisia ci sono 80mila subsahariani

Sono 80.000 i migranti subsahariani presenti attualmente in Tunisia, di cui 17.000 nella città di Sfax, principale punto di partenza dei migranti verso le coste italiane. Lo ha detto il ministro dell'Interno Kamel Feki alla tv Al Hadath Tunisia aggiungendo che 1.057 migranti africani irregolari hanno lasciato la Tunisia volontariamente per far ritorno nei loro paesi di origine.

Durante la prima metà del 2023, circa 2.200 di loro sono stati respinti dalle autorità ai valichi di frontiera, ha detto ancora. Le autorità tunisine hanno salvato più di 15.000 migranti irregolari al largo delle coste del paese, la maggior parte provenienti da paesi dell'Africa sub-sahariana, tra gennaio e il 29 luglio di quest'anno, ha dichiarato Feki, sottolineando che nello stesso periodo sono stati rinvenuti circa 900 corpi di migranti irregolari, la maggior parte dell'Africa sub-sahariana. Il ministro dell'Interno ha anche smentito le notizie di aggressioni ai migranti.



