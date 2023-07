La Wagner ricompare in Africa, 'salvati minatori cinesi'

Dopo il buio mediatico a seguito della rivolta contro il Cremlino, la Wagner riappare in Africa, dove i mercenari russi hanno evacuato un gruppo di cittadini cinesi da una miniera d'oro nella Repubblica Centrafricana per salvarli da alcuni miliziani locali. A riportarlo è il quotidiano South China Morning Post, sottolineando che il gruppo paramilitare sta cercando di "ricostruire la propria immagine dopo aver sbalordito il mondo con l'ammutinamento armato in Russia del mese scorso".

Secondo il giornale cinese, che cita una dichiarazione del gruppo mercenario, l'operazione è stata effettuata su un sito minerario gestito dalla Cina vicino a Bambari, nella Repubblica Centrafricana, all'inizio di questo mese. A marzo scorso, nove cittadini cinesi sono stati uccisi e due feriti da uomini armati non identificati in una miniera d'oro a nord della stessa località.

I combattenti russi - riferisce la dichiarazione - hanno ricevuto informazioni il 1 luglio su un attacco pianificato da militanti locali, e l'ambasciata cinese li ha contattati per chiedere aiuto. Il giorno successivo, Wagner ha mandato i suoi soldati a cercare i minatori e li ha individuati mentre cercavano rifugio in una giungla vicina. I combattenti hanno quindi evacuato i minatori nella capitale Bangui due giorni dopo.

Foto pubblicate su Telegram apparentemente scattate dopo il salvataggio e rilanciate dal South China Morning Post mostrano una decina di lavoratori cinesi in piedi accanto a diversi combattenti Wagner col volto coperto. Il giornale ha cercato di confermare l'operazione di evacuazione con l'ambasciata cinese a Bangui, ma fino a mercoledì sera non ha ricevuto risposta, mentre tre fonti militari cinesi hanno dichiarato al Post che è "molto comune per il governo cinese e le imprese statali cercare aiuto dalle forze di sicurezza private locali per proteggere cittadini cinesi e beni all'estero". Un altro veterano militare cinese, che ha parlato in condizione di anonimato, ha affermato di ritenere che il gruppo avesse scelto di rivelare l'operazione per placare Putin, dimostrando di essere ansioso di aiutare la Russia a rafforzare le sue relazioni con la Cina.



