Ebola: Congo, nuovo caso a est dopo fine epidemia a luglio

(ANSA) - KINSHASA, 23 AGO - La Repubblica democratica del Congo ha confermato un nuovo caso di Ebola nella propria regione orientale: lo ha affermato il ministero della Salute del Paese a poche settimane dalla fine di una precedente epidemia. La nazione africana ha dichiarato infatti la conclusione della sua ultima epidemia di Ebola all'inizio di luglio, oltre due mesi dopo che il virus era riemerso nella provincia nord-occidentale dell'Equatore.

La scorsa settimana, tuttavia, l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha affermato che Kinshasa stava indagando su un caso sospetto. Il campione di una donna di 46 anni morta il 15 agosto nella città di Beni, ubicata nella provincia del Nord Kivu, "è risultato positivo" a Ebola, come ha dichiarato il ministero della Salute, aggiungendo che i test hanno evidenziato il collegamento a un ceppo del virus del 2018.

Il ministero ha rassicurato l'opinione pubblica dicendo che i funzionari stanno "lavorando duramente sul campo" per far fronte alla situazione. Circa 160 persone sono state identificate come casi di contatto, ha aggiunto. (ANSA).