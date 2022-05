Portavoce Sisi nominato Ambasciatore egiziano a Roma

(ANSA) - IL CAIRO, 18 MAG - Bassam Radi, il portavoce della Presidenza egiziana, è stato nominato ambasciatore in Italia. Lo riferisce il sito del quotidiano governativo egiziano Al Ahram e viene confermato all'ANSA da fonti informate al Cairo.

Il curriculum di Bassam Essam Rady, dal 2017 voce di Sisi a livello nazionale e internazionale, ricorda fra l'altro che il diplomatico parla anche italiano e ha già lavorato presso l'ambasciata d'Italia. Al ministero degli Affari Esteri dal novembre 1991, in passato è stato fra l'altro vice ambasciatore in Giappone e Console Generale a Istanbul, direttore degli Affari delle Nazioni Unite e membro del Comitato Supremo di Sicurezza per l'Antiterrorismo nel 2015. E' sposato e ha un figlio. Radi ha 54 anni ed è stato primo segretario dell'ambasciata egiziana a Roma fra il 2000 e il 2004. Il padre, Essam Radi, era stato ministro dell'Irrigazione egiziano negli anni Ottanta. Prende il posto di Alaa Rushdy, deceduto a metà gennaio dopo appena due mesi di incarico. Il diplomatico aveva rimpiazzato Hisham Badr, il quale aveva lasciato Roma il 15 ottobre dell'anno scorso, alla fine di un mandato iniziato nel 2016. (ANSA).