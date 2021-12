Libia: Guterres nomina Williams consigliere speciale Onu

(ANSA) - NEW YORK, 06 DIC - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha nominato l'americana Stephanie Williams consigliere speciale per la Libia. In una nota del portavoce si afferma che Williams, già rappresentante speciale ad interim dopo le dimissioni di Ghassan Salame, porterà avanti sforzi di mediazione e impegni con le parti interessate regionali e internazionali per l'attuazione dei tre percorsi di dialogo intra-libico - politico, di sicurezza ed economico - e per sostenere lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari nel Paese.

Guterres deve ancora comunicare invece il nome del successore di Jan Kubis, che ha rassegnato pochi giorni fa le sue dimissioni da inviato speciale dell'Onu in Libia. (ANSA).