Doppio attacco jihadisti Nigeria, base Onu e campo militare

(ANSA) - KANO, 01 MAR - Terroristi del gruppo dello Stato islamico in Africa occidentale (Iswap), una costola di Boko Haram, hanno invaso la città di Dikwa, in Nigeria, attaccando simultaneamente un campo militare e una base delle Nazioni Unite, Lo hanno riferito ad AFP un ufficiale dell'esercito e una fonte umanitaria in condizione di anonimato. "Stanno cercando di penetrare in un bunker dove hanno trovato rifugio 25 operatori umanitari", hanno riferito fonti della sicurezza ed umanitarie. "La base umanitaria è stata incendiata dai combattenti ma finora nessun dipendente è stato colpito", ha detto una fonte umanitaria in condizione di anonimato. (ANSA).