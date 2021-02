Niger: presidenziali, leader opposizione rivendica vittoria

(ANSA) - NIAMEY, 24 FEB - Il leader dell'opposizione in Niger, Mahamane Ousmane, ha affermato oggi di aver vinto di misura le elezioni presidenziali. I risultati ufficiali diffusi ieri lo danno invece sconfitto per oltre 11 punti percentuali.

"La raccolta dei risultati ... che abbiamo in nostro possesso tramite i nostri rappresentanti nei vari seggi elettorali ci dà la vittoria con il 50,3 per cento dei voti", ha detto Ousmane in un discorso pronunciato nella città sud-orientale di Zinder.

Secondo i risultati provvisori annunciati dalla Commissione elettorale nazionale indipendente (CENI), l'ex ministro dell'Interno Mohamed Bazoum ha ottenuto il 55,75% dei voti nel ballottaggio di domenica e Ousmane il 44,25%. (ANSA).