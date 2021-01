Zaki: attivisti, il primo febbraio la prossima udienza

(ANSA) - IL CAIRO, 27 GEN - Si terrà il primo febbraio la prossima udienza sulla custodia cautelare in carcere di Patrick Zaki. Lo segnala la pagina Facebook "Patrick Libero" a conferma di indiscrezioni in circolazione al Cairo.

"L'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George davanti alla Corte penale avrà luogo lunedì 1 febbraio", si afferma in un post ricordando che la detenzione dello studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere al Cairo con l'accusa di propaganda sovversiva era stata rinnovata per altri 15 giorni in un'udienza svoltasi il 17 gennaio.

"Continuiamo a sperare che venga rilasciato il più presto possibile in modo che possa tornare dalla sua famiglia e all'università, dopo essere stato arrestato arbitrariamente quasi un anno fa, precisamente il 7 febbraio 2020", aggiungono gli attivisti. (ANSA).