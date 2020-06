Sudan: ex leader milizia davanti a Cpi

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'ex leader della milizia Janjaweed del Sudan, Ali Kushayb, compare oggi davanti alla Corte penale internazionale per i crimini commessi in Darfur. Lo riporta la Bbc, ricordando che Kushayb si è consegnato alle autorità della Repubblica Centrafricana dove si era nascosto da febbraio, quando il Sudan aveva annunciato che avrebbe consegnato i sospetti ricercati dalla Cpi. Un mandato di arresto per lui è stato spiccato nell'aprile 2007, con 50 capi di accusa che comprendono crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Nell'udienza iniziale, Kushayb sarà informato delle accuse a suo carico e lo rappresenterà Cyril Laucci. Altri quattro mandati di arresto sono ancora pendenti sul deposto presidente sudanese Omar al-Bashir e su Abdel Raheem Hussein, Ahmad Harun e Abdallah Banda, tutti coinvolti nel genocidio e nei crimini di guerra commessi in Darfur. Scoppiato nel 2003, il conflitto ha provocato oltre 300.000 vittime nella regione del Sudan.