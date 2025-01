Il figlio 14enne del cuoco italiano Minguzzi accoltellato a Istanbul

Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio 14enne del cuoco italiano Andrea Minguzzi, che lavora in un ristorante di Istanbul, e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, è stato accoltellato in un mercato di strada della città sul Bosforo e si trova in terapia intensiva. Lo riportano vari media turchi, secondo cui l'aggressore è un 15 enne, identificato, che ha attaccato Minguzzi dopo un diverbio in un mercato di strada di Kadikoy, quartiere sulla sponda anatolica di Istanbul.

I fatti risalgono a venerdì scorso e il ragazzo, colpito al petto da cinque coltellate, si trova in terapia intensiva mentre il sospetto è stato arrestato assieme ad un'altra persona ed entrambi avevano precedenti penali. "I suoi organi interni non sono in buono stato ma siamo fiduciosi. Sfortunatamente, non c'è niente che possiamo fare. I nostri dottori si stanno prendendo cura di lui", ha detto Minguzzi, come riferisce il portale OdaTv, mentre la polizia italiana è stata informata rispetto al caso.

