Agguato a New York, ucciso il ceo di un colosso sanitario. Il killer ha usato un silenziatore

Omicidio a Manhattan, nel cuore di New York.

Il ceo del colosso assicurativo sanitario UnitedHealthcare, il 50enne Brian Thompson, è stato colpito a morte al petto mentre si dirigeva a piedi all'hotel Hilton per partecipare ad una conferenza della societa'. Il killer, che indossava una giacca color crema, una mascherina nera e uno zaino grigio, lo stava aspettando. Poi e' fuggito armato verso est sulla Sixth Avenue e la polizia gli sta dando la caccia. L'ipotesi e' quella di un agguato ma non e' chiaro il movente.

Brian Thompson

Thompson è stato trasportato all'ospedale Mount Sinai West in condizioni critiche ma poi è deceduto. Il dirigente, che viveva in Minnesota, era stato promosso ceo di UnitedHealthcare nell'aprile 2021, guidando un'unità del più grande UnitedHealth Group, che fornisce assicurazioni e benefit farmaceutici ed è una delle più grandi aziende della nazione, con 372 miliardi di dollari di fatturato nel 2023.

L'uomo col volto mascherato sospettato di aver uccisoThompson è fuggito su una bici e si ritiene che si sia diretto a Central Park. Secondo una prima ricostruzione, il killer ha atteso per circa 10 minuti l'arrivo di Thompson prima di aprire il fuoco da circa 6 metri di distanza sparando più volte, poco prima delle 7 del mattino (le 13 in Italia).

L'uccisione è un "attacco premeditato, pianificato e mirato" ha detto la polizia di New York in una conferenza stampa, riferendo che il killer ha atteso la vittima, l'ha avvicinata da dietro e ha sparato diversi colpi, almeno uno alla schiena e uno al polpaccio destro.

Paulette Thompson, la moglie del ceo ucciso a Manhattan, ha detto che il marito aveva ricevuto delle minacce. "C'erano state delle minacce", ha detto a Nbc News. "Fondamentalmente, non so, una mancanza di copertura (sanitaria)? Non conosco i dettagli. So solo che ha detto che c'erano delle persone che lo avevano minacciato", ha aggiunto la donna. Intanto si è appreso che il killer ha usato un silenziatore

Riproduzione riservata © Copyright ANSA