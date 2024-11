E' morta la ragazza malata di cancro che ha ispirato la principessa Kate

E' morta a 17 anni Liz Hatton, la ragazza malata di una forma molto aggressiva di cancro che aveva ispirato la principessa Kate, per la sua forza e la gioia di vivere mostrate nell'affrontare il grave problema di salute, durante il loro incontro privato avvenuto il mese scorso nel castello di Windsor. Liz, di Harrogate nel North Yorkshire, si è spenta a casa circondata dai suoi cari.

Kate, che ha ripreso gli impegni in pubblico dopo aver annunciato in un video il completamento di un ciclo di chemioterapia durato mesi in seguito alla diagnosi di cancro resa nota nel marzo scorso, aveva elogiato la giovane fotografa di talento i cui scatti erano stati pubblicati sui profili social dei principi di Galles.

Liz, che era stata accompagnata dalla famiglia durante la sua visita a Windsor, aveva detto di essersi sentita "al settimo cielo" dopo aver incontrato l'erede al trono William e la consorte Kate.

Negli ultimi mesi di vita la ragazza era riuscita a realizzare alcuni dei suoi sogni come fotografare uno spettacolo nel West End, organizzare una mostra coi suoi scatti e incontrare il fotografo Rankin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA