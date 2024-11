Tusk: 'La minaccia di un conflitto globale è seria e reale'

"La guerra a est sta entrando in una fase decisiva e sta raggiungendo proporzioni drammatiche. Le ultime ore dimostrano che la minaccia di un conflitto globale è seria e reale". Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk all'indomani del monito lanciato dal presidente russo Vladimir Putin.

Lo stesso Putin ha affermato oggi che il test del missile ipersonico Oreshnik di ieri in Ucraina è stato un successo ed ha avvertito che la Russia continuerà a testarne altri "in situazioni di combattimento". Lo riferiscono le agenzie russe.

Il presidente russo ha ordinato la "produzione in serie" di missili ipersonici Oreshnik come quello testato ieri in Ucraina. "Nessun sistema al mondo è capace di intercettarlo", ha affermato.

Il comandante delle truppe missilistiche russe, in una riunione con Putin, ha sottolineato che i missili Oreshnik possono raggiungere obiettivi in tutta Europa.

