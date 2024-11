A Lima l'ultimo incontro tra Biden e Xi Jinping

Ultimo incontro tra leader per Joe Biden con il presidente cinese Xi Jinping a Lima al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico. Biden ha condannato con il presidente cinese il dispiegamento di migliaia di truppe nord coreane in Russia, in un "pericoloso ampliamento della guerra della Russia con serie conseguenze per la pace e la sicurezza in Europa e nell'Indo-Pacifico". Lo riferisce la Casa Bianca, sottolineando che Biden ha espresso al sua "profonda preoccupazione" per il continuo sostegno della Cina all'industria della difesa della Russia. Xi ha detto a Biden che Pechino lavorerà per una "transizione fluida" nei rapporti Cina-Usa. Lo riferisce l'agenzia cinese Xinhua.

Video Usa-Cina, l'ultimo incontro fra Biden e Xi Jinping

Biden e Xi Jinping si sono detti d'accordo sulla necessità di mantenere sotto il controllo umano la supervisione e la decisione di usare armi nucleari. Lo riferisce la Casa Bianca, sottolineando che i due leader hanno evidenziato la "necessità di considerare attentamente i potenziali rischi della dell'intelligenza artificiale in campo militare e sviluppare la tecnologia in modo prudente e responsabile".

Infine, Biden ha espresso al presidente cinese Xi Jinping le sue "preoccupazioni" per le pratiche commerciali scorrette della Cina e ha messo in evidenza che gli Stati Uniti "continueranno a prendere le misure necessarie per prevenire che le tecnologie avanzate americane vengano usate per minare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei loro partner".

Il faccia a faccia è avvenuto a Lima, a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico

