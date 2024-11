Revocato l'allarme rosso alluvioni a Valencia e nel sud-est della Spagna

L'Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) ha revocato l'allerta rossa per pericolo alluvioni sulla costa di Valencia e nel sud-est della Spagna, al termine di una notte con forti precipitazioni, per le quali le autorità non hanno segnalato per ora nuove vittime.

L'allarme rosso, lanciato ieri alle 21, avrebbe dovuto cessare alla mezzanotte di oggi.

"Il peggio di questa seconda depressione è passato", ha indicato sul social network l'Aemet, che ha abbassato l'allerta a livello arancione.







