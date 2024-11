Attentato bomba di un lupo solitario a Brasilia

E' allerta massima a Brasilia, dopo che un lupo solitario ha fatto esplodere due ordigni nella piazza dei Tre poteri, dove si trovano la Corte suprema, il Parlamento e Palazzo Planalto, sede della presidenza.

Secondo le prime ricostruzioni, a breve distanza dai due scoppi davanti al tribunale, che hanno provocato la morte dell'attentatore, a circa cinquecento metri, è deflagrata un'auto carica di quelli che ad una prima analisi sembrano artefatti esplosivi artigianali, parcheggiata tra il tribunale e il Congresso. Una terza bomba non è stata invece azionata.



Nei primi momenti di concitazione la mente è corsa agli attacchi alla piazza dell'otto gennaio 2023, quando attivisti di destra entrarono e vandalizzarono i palazzi della democrazia. Ma quanto accaduto accresce anche la preoccupazione in vista del vertice dei leader del G20 di lunedì e martedì a Rio de Janeiro.

Una testimone ascoltata dal sito di notizie Metrópoles ha raccontato di avere visto passare l'uomo a piedi e lanciare i due ordigni a distanza di pochi secondi, senza dire niente.



Nella seconda esplosione l'uomo è morto davanti agli occhi di Lauana Costa, una dipendente della Corte dei Conti brasiliana.

La Piazza dei Tre poteri e la Spianata dei ministeri sono state isolate dalle forze di sicurezza, per il timore che possano esserci altri ordigni. I giudici della Corte suprema, che si trovavano riuniti, sono stati evacuati per sicurezza, ed è stata sospesa la seduta in Parlamento. Sul posto sono intervenute numerose auto della polizia e mezzi dei vigili del fuoco, che stanno procedendo ad un'attenta bonifica dell'area.

Le autostrade N2 e S2, adiacenti alla Spianata sono state chiuse, mentre il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che aveva lasciato il Planalto prima delle esplosioni, segue gli sviluppi dalla residenza dell'Alvorada.



Le autorità brasiliane hanno attivato l'Operazione scudo per la salvaguardia del palazzo della presidenza. Si tratta di un rinforzo della sicurezza nell'area esterna dell'edificio, che prevede anche l'attivazione dell'esercito.

Secondo le prime informazioni il proprietario dell'auto esplosa è un fabbro di 59 anni, Francisco Wanderley Luiz, che da mesi aveva lasciato la città di Rio do Sul, nello stato di Santa Catarina (nel sud del Brasile), dopo liti familiari, perdendo ogni contatto con i suoi parenti. Il figlio adottivo, Guilherme Antônio, intervistato dal sito di notizie Metrópoles, ha affermato che l'uomo "aveva dei problemi personali" con la partner "ed era molto scosso dalla situazione. E per questo se n'era andato con l'intenzione di andare in Cile"

