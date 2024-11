Mosca vieta adozioni nei Paesi che consentono il cambio di sesso

La Duma ha approvato in seconda e terza lettura un disegno di legge che vieta l'adozione di bambini dalla Russia verso Paesi in cui è consentita la riassegnazione del genere. Il disegno di legge è stato presentato da un gruppo di parlamentari guidati dal presidente della Camera bassa Vyacheslav Volodin a luglio. Lo riporta la Tass.

In base alla nuova norma, il codice di famiglia deve essere integrato con clausole che stabiliscono che i genitori adottivi tra le altre cose non possono essere cittadini di uno Stato "in cui è consentito cambiare sesso tramite intervento medico, incluso l'uso di farmaci volti a cambiare sesso".

Secondo il presidente della Duma, l'iniziativa ha l'obiettivo di proteggere i bambini da "potenziali pericoli". Ed ha aggiunto che ci sono Paesi in cui non ci sono limiti di età per il cambio di genere, come Italia, Austria, Estonia, Germania, Islanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Slovenia e Svizzera. Mentre altri otto Paesi - ha aggiunto - hanno stabilito un'età minima per i minori che desiderano cambiare genere.



