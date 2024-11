Migliaia in piazza a Valencia per le dimissioni del governatore

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Valencia per protestare contro la cattiva gestione della 'Dana' che si è abbattuta il 29 ottobre sulla regione e delle alluvioni che ne sono conseguite, chiedendo le dimissioni del governatore della Comunità Valenziana, Carlos Mazòn.

La protesta, convocata da una cinquantina di enti e organizzazioni sociali, si svolge in maniera pacifica.

Decine di cartelli dei manifestanti attribuiscono al presidente della regione, Carlos Mazon, del Partito Popolare (alleato con l'estrema destra di Vox), la responsabilità della mala gestione delle alluvioni, prima per i ritardi nel lanciare l'allarme alla popolazione e poi per la caotica gestione dell'emergenza. La marcia si è svolta inizialmente in silenzio per decisione dei promotori, in memoria delle vittime dell'alluvione, poi dal corteo si sono levati slogan contro Mazon. A margine della protesta sono state portate decine di paia di scarpe sporche di fango davanti alla sede del governo della Regione.





