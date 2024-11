Meloni: 'Trump? Europa prenda le misure di se stessa. Musk valore aggiunto e possibile interlocutore'

"Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, ora il punto è se vogliamo dare agli stati membri le risorse necessarie, questo è il vero dibattito e non so se questa mattina arriverà a soluzioni concrete, ma è l'elemento centrale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando al Consiglio Europeo informale di Budapest.

Parlando delle elezioni Usa, "a me pare che l'Europa debba trovare una quadra e prendere le misure di se stessa. Sembra che scopriamo dei dibattiti oggi, penso al tema della competitività, dei dazi. Però ricordo che il dibattito sulla competitività europea è un dibattito che è iniziato mesi fa all'indomani dell'Inflation Reduction Act. Se volessimo dirlo con una battuta che ricorda appunto i presidenti americani, non chiederti cosa gli Stati Uniti possano fare per te, chiediti cosa l'Europa debba fare per se stessa, che è il dibattito di questa mattina", ha affermato Meloni,

Elon Musk "è un valore aggiunto del nostro tempo e un possibile interlocutore", ha detto la premier.

In merito alla guerra "gli ucraini hanno avuto un coraggio straordinario, l'Occidente ha sostenuto l'Ucraina e penso che questo sia l'elemento che fa la differenza. Dopodiché ovviamente vedremo come evolve lo scenario nelle prossime settimane ma io ribadisco che finché c'è una guerra l'Italia sarà al fianco dell'Ucraina". ha sottolineato la presidente del Consiglio.

"Mi dispiace che anche su questo si riesca a fare una polemica su una cosa completamente inutile, non so cosa si intenda per svilire i diritti sindacali che questo governo difende molto meglio della sinistra al caviale", ha dichiarato Meloni replicando alle parole di Elly Schlein sul messaggio inviato ieri da Budapest dalla premier a un deputato di Fdi dicendo che, nonostante l'influenza, avesse preso parte al vertice informale dei 27.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA