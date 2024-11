Maltempo in Spagna, tutti i video

"Il bilancio delle vittime della catastrofe che ha colpito la regione di Valencia è salito a 211". Lo ha detto il premier Pedro Sanchez annunciando l'arrivo di altri 10mila tra militari e agenti a Valencia: "E' il momento dell'unità". Tragedia nel parking al centro commerciale. I sub nel sotterraneo allagato: "Ha 5.700 posti auto, un cimitero". Continuano le polemiche sul presidente della regione. Carlos Mazón, oltre al video in cui negava l’emergenza, secondo il quotidiano El Pais, si sarebbe defilato non dichiarando la catastrofe, evitando così di guidare gli aiuti e esserne il responsabile legale. Salvata una donna intrappolata da 3 giorni nella sua auto. Liga sotto accusa, nessuno stop al campionato.

Tragedia nel parking al centro commerciale: "E' un cimitero"

Sanchez visita il quartier generale dell'unita' di emergenza

Prosegue la ricerca dei dispersi negli edifici di Valencia

Le ricerche dei dispersi e delle vittime nei garage di Valencia

La Guardia Civil soccorre una persona a mobilita' ridotta

A Valencia la gente dona provviste

Volontari all'opera a Valencia

Il Papa: "Esprimo la mia vicinanza al popolo di Valencia"

Sanchez incontra i meteorologi dopo le inondazioni

Allagamenti e 200 sfollati nel sudovest del Paese

Le immagini satellitari di Valencia prima e dopo le alluvioni

Bambino viene salvato in elicottero a Valencia

Cede l'asfalto e crolla un tratto di ponte a Valencia

Alluvioni in Spagna, le immagini dal satellite del prima e dopo

