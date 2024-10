Israele attacca l'Iran in risposta ai bombardamenti del 1° ottobre

01:50

L'esercito israeliano ha confermato di aver effettuato "attacchi di precisione" su obiettivi militari in Iran "in risposta a mesi di continui attacchi" da parte della Repubblica islamica.

"L'esercito israeliano - si legge in un a nota dello stesso esercito - sta attualmente effettuando attacchi mirati su obiettivi militari in Iran in risposta a mesi di continui attacchi da parte del regime iraniano contro lo Stato di Israele".

L'esercito israeliano ha affermato di aver "pienamente mobilitato" le sue capacità offensive e difensive mentre eseguiva attacchi su obiettivi militari in Iran sabato.

"Le nostre capacità difensive e offensive sono pienamente mobilitate", ha affermato l'esercito in una dichiarazione.

Il portavoce militare, il contrammiraglio Daniel Hagari, in una dichiarazione separata, ha invitato la popolazione a essere "vigile e attenta".