Kiev: la Corea del Nord ha chiesto tecnologia nucleare a Mosca

La Corea del Nord ha inviato missili e uomini in Russia per la guerra contro l'Ucraina: in cambio, Pyongyang ha chiesto a Mosca la tecnologia per le armi nucleari tattiche: lo ha detto all'Economist il capo dell'intelligence militare di Kiev (Gur), Kyryll Budanov, come ririporta Rbc-Ucraina.

Secondo Budanov, la Russia sta aiutando la Corea del Nord ad aggirare le sanzioni e a "rafforzare" il suo potenziale nucleare, e sta trasferendo al Paese alcune tecnologie per armi nucleari tattiche a bassa potenza e sistemi di lancio di missili sottomarini.



Seul, 'sono già 3.000 i soldati nordcoreani in Russia'

Sono circa 3.000 i militari della Corea del Nord già in Russia, con la previsione di 10.000 entro dicembre. E' quanto stima il National Intelligence Service (Nis), l'intelligence di Seul, nel resoconto della Yonhap.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA