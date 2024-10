La Corte di Strasburgo condanna Mosca per la legge contro gli agenti stranieri

La Corte europea dei diritti umani ha condannato la Russia per la legge sugli agenti stranieri e il modo in cui è stata applicata a 107 ong, media e singoli individui della società civile.

La Cedu ha stabilito che la legislazione russa in vigore "è stigmatizzante, fuorviante, arbitraria e utilizzata in modo eccessivamente ampio e imprevedibile". Lo scopo di Mosca, viene evidenziato, "era quello di punire e intimidire piuttosto che di rispondere a una presunta esigenza di trasparenza o a legittime preoccupazioni per la sicurezza nazionale".

La Corte di Strasburgo ha stabilito che con la legge sugli agenti stranieri la Russia ha violato il diritto alla libertà d'espressione, di riunione e associazione, oltre a quello del rispetto per la vita privata, di ong, media e singoli individui e che questi dovranno essere risarciti con somme che vanno dai 5.500 ai 50mila euro per i danni morali subiti.

Per quanto riguarda la violazione del diritto alla libertà d'espressione e di riunione e associazione la Cedu evidenzia che l'essere designati come agenti stranieri "ha ostacolato in modo significativo le attività" delle ong, media e individui, arrivando "a limitare la loro partecipazione al processo elettorale e all'organizzazione di eventi pubblici", e che spesso tutto ciò è stato seguito dall'imposizione di sanzioni, che vanno dalle multe allo scioglimento.

Inoltre evidenzia che "le autorità non hanno fornito alcuna prova per dimostrare che, nei 107 casi presi in considerazione, le entità o individui fossero effettivamente sotto controllo straniero o agissero nell'interesse di un'entità straniera". Sul fronte invece della violazione della vita privata i giudici affermano che questa discende dal fatto che essere etichettati come agenti stranieri ha avuto gravi ripercussioni sulla vita sociale e professionale dei ricorrenti e sulla loro reputazione.





