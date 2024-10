Croce Rossa, feriti paramedici in raid nel sud del Libano

09:08

La missione dell'Iran presso le Nazioni Unite ha negato le notizie riportate dal New York Times, che ha preso visione di documenti segreti di Hamas sequestrati dall'esercito israeliani, che il gruppo terroristico ha tentato di coinvolgere Teheran ed Hezbollah nell'attacco del 7 ottobre. In una dichiarazione alla Cnn la missione iraniana sostiene che "i funzionari di Hamas di stanza a Doha hanno affermato che anche loro non erano a conoscenza dell'operazione e che tutta la pianificazione, il processo decisionale e la direzione sono stati eseguiti esclusivamente dall'ala militare con sede a Gaza. Qualsiasi affermazione che tenti di collegarla all'Iran o a Hezbollah - parzialmente o totalmente - è priva di credibilità e proviene da documenti fabbricati ad arte". Anche un portavoce di Hezbollah ha smentito alla Cnn le notizie. "Come ha detto il martire di Hezbollah Hassan Nasrallah non eravamo a conoscenza dell'operazione eseguita da Hamas il 7 ottobre".