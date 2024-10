Israele: 'L' Iran deve essere fermato prima che sia tardi'

05:29

L'Iran ha detto agli stati del Golfo che sarebbe "inaccettabile" se permettessero che il loro spazio aereo venisse utilizzato in un eventuale attacco israeliano contro il paese. Lo riferisce - come riporta Al Jazeera - l'agenzia di stampa britannica Reuters citando un alto funzionario iraniano rimasto anonimo.

L'"ammonimento" è arrivato mentre il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi dava il via a una visita in Arabia Saudita e in altri stati del Golfo per dei colloqui sulla situazione in Medio Oriente. "L'Iran ha chiarito che qualsiasi azione da parte di un paese del Golfo Persico contro Teheran, sia attraverso l'uso dello spazio aereo o di basi militari, sarà considerata da Teheran come un'azione intrapresa dall'intero gruppo, e Teheran risponderà di conseguenza", ha affermato l'alto funzionario iraniano.