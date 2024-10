Da ottobre 2023, 659.000 bambini non hanno potuto frequentare nessuna scuola a Gaza. Lo scrive l'Unicef su X. "9 ottobre 2024 - Da ottobre 2023, 659.000 bambini non hanno potuto frequentare nessuna scuola a Gaza. 'La nostra scuola è danneggiata, non c'è un posto per studiare o giovare con gli amici': Zien e Ziena, come tutti i bambini a Gaza, rischiano di perdere il secondo anno di scuola. I bambini hanno bisogno di un cessate il fuoco ora".

