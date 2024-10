Attacco israeliano al campo profughi Jabaliya a Gaza. Gli Usa: Sinwar è vivo

Almeno 15 persone sono state uccise in un attacco israeliano all'ospedale Al-Yemen Al-Saeed nel campo profughi di Jabaliya a Gaza. Lo rende noto il ministero della Salute palestinese citato da Al Jazeera online, secondo cui l'ospedale colpito ospita famiglie sfollate che vivono in tende.

Un giornalista palestinese di nome Mohammed Tanani è rimasto ucciso in seguito ad un raid aereo israeliano nel nord di Gaza. Lo rende noto Al Jazira online precisando che secondo l'ufficio stampa del governo di Gaza, Tanani lavorava per Al-Aqsa TV, ed è stato ucciso mentre copriva l'assedio israeliano del campo di Jabalia,

Sempre secondo la tv qatariota, la Mezza Luna palestinese ha affermato che il giornalista è rimasto ucciso in un raid aereo israeliano "su un gruppo di giornalisti alla rotonda di Abu Shrekh nel nord di Gaza". La Mezza Luna Rossa ha anche affermato che un'altra persona ferita è stata trasferita all'ospedale al-Ahli al-Mamadani.

Intanto gli Stati Uniti ritengono che il leader di Hamas Yahya Sinwar sia vivo e probabilmente nascosto in un tunnel sotterraneo di Gaza con ostaggi nelle vicinanze: lo ha detto l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Brett McGurk.

"Yahya Sinwar rimane il decisore. Rimane - crediamo - vivo e in un tunnel sotto Gaza, con ostaggi e probabilmente con ostaggi nelle vicinanze", ha affermato durante una chiamata per le festività ebraiche con i rabbini americani.

Questo è l'aggiornamento più dettagliato sullo stato di Sinwar da parte di un alto dirigente statunitense in settimane, se non mesi. Negli ultimi giorni, Sinwar avrebbe ristabilito i contatti con i funzionari di Hamas fuori Gaza dopo più di un mese in cui non si erano avute sue notizie.





