Medio Oriente, operazione terrestre in Libano. Italiani di Unifil: arrivati anche al livello massimo di allarme

L'Iran è "pronto a qualsiasi scenario" e le sue forze armate "sono completamente preparate". Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, aggiungendo che la Repubblica islamica ha "individuato tutti gli obiettivi necessari", mentre tenta di "fermare i conflitti e raggiungere un accordo accettabile per il cessate il fuoco". Secondo quanto riferisce Isna, Araghchi ha dichiarato che oggi si recherà in Arabia Saudita, e successivamente in altri Paesi della regione, per consultazioni sugli ultimi sviluppi regionali e per "cercare di fermare i crimini del regime sionista in Libano e Gaza".