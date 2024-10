Unifil: gli israeliani sono entrati in Libano, ma sono tornati indietro

I militari israeliani hanno condotto incursioni limitate in Libano, a ridosso della linea blu, e sono tornati indietro: lo ha detto all'ANSA Andrea Tenenti, a conferma che per ora non ci sono combattimenti in corso sul territorio libanese.

La missione Onu nel sud del Libano (Unifil) non intende abbandonare le proprie posizioni, ha aggiunto Tenenti, portavoce della stessa missione militare di cui fanno parte un migliaio di soldati italiani.



Crosetto: 'L'Unifil non è un obiettivo'

Ieri il ministro della Difesa, Giudo Crosettom aveva spiegato che "il personale militare italiano in Libano ha raggiunto le posizioni protette e al momento si trova precauzionalmente nei bunker.", sottolineando che "Unifil non è un obiettivo diretto degli attacchi, ma non bisogna sottacere che l'aumento del livello e dell'intensità degli scontri rende la situazione delicata".

