Il Papa in Lussemburgo, comincia il viaggio in Europa

Papa Francesco è arrivato in Lussemburgo, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico che toccherà anche il Belgio, nel cuore dell'Europa.

"Il mondo è malato e rinnova inutili stragi" - Il Papa in Lussemburgo evidenzia "il riemergere, anche nel continente europeo, di fratture e di inimicizie che, invece di risolversi sulla base della reciproca buona volontà, delle trattative e del lavoro diplomatico, sfociano in aperte ostilità, con il loro seguito di distruzione e di morte. Sembra proprio che il cuore umano non sappia sempre custodire la memoria e che periodicamente si smarrisca e torni a percorrere le tragiche vie della guerra. Per sanare questa pericolosissima sclerosi, che fa ammalare gravemente le Nazioni e rischia di gettarle in avventure dai costi umani immensi, rinnovando inutili stragi" occorre puntare ai valori che "impediscano l'impazzimento della ragione e l'irresponsabile ritorno a compiere i medesimi errori dei tempi passati".

"Per la pace servono onorevoli compromessi" - Il Papa, nel discorso alle autorità del Lussemburgo, sottolinea "i vantaggi della pace rispetto agli orrori della guerra, dell'integrazione e promozione dei migranti rispetto alla loro segregazione", "i benefici della cooperazione tra le Nazioni a fronte delle nefaste conseguenze dell'indurimento delle posizioni e del perseguimento egoistico e miope o addirittura violento dei propri interessi. Vi è infatti un impellente bisogno che quanti sono investiti di autorità si impegnino con costanza e pazienza in oneste trattative in vista della soluzione dei contrasti, con l'animo disposto a individuare onorevoli compromessi, che nulla pregiudicano e che invece possono costruire per tutti sicurezza e pace".

IL PROGRAMMA

Partenza dall'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino alle 8.05, a bordo di un Airbus A321neo di Ita Airways intitolato a Salvatore Schillaci, per arrivare in Lussemburgo alle 10.

All'aeroporto internazionale di Lussemburgo-Findel cerimonia di benvenuto, accolto dal Granduca Enrico, dalla Granduchessa Maria Teresa Mestre e dal primo ministro del Lussemburgo Luc Frieden.

Il Papa al Palazzo Granducale per la visita di cortesia al Granduca. Nello stesso Palazzo incontro con il premier.

Alle 11.45 Papa Francesco al Cercle Cité, un edificio storico situato nel cuore della città e alle 11.50 l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, con il primo discorso del Pontefice. Al termine, alle 12.20, il Papa si trasferisce alla Casa arcivescovile per il pranzo.

Il secondo appuntamento ufficiale è alle 16.30 alla Cattedrale di Notre Dame per l'incontro con la comunità cattolica; qui Papa Francesco pronuncerà il suo secondo discorso. Al termine dell'incontro si trasferirà in aeroporto per partire, alle 18.15, verso Bruxelles. L'arrivo alla Base aerea di Melsbroek è previsto alle 19.10. Alla cerimonia di benvenuto sarà accolto dai sovrani del Belgio Philippe e Mathilde.

Alle 19.40 si recherà in Nunziatura dove concluderà questa prima giornata del viaggio internazionale.

Per questo viaggio Ita Airways ha predisposto un piano che contempla l'efficientamento delle procedure operative, l'utilizzo di Saf (Sustainable aviation fuel) per un quantitativo pari al 0,5% del rifornimento necessario ai voli e la compensazione integrale delle emissioni non eliminabili attraverso la partecipazione ad un progetto di riduzione di CO2 certificato Gold Standard.

Francesco rientrerà a Roma (aeroporto di Fiumicino) domenica 29 settembre con orario d'arrivo programmato alle 14.55.

Il Papa non passa tra i giornalisti, 'non me la sento' - Il Papa, sul volo verso il Lussemburgo, non passa a salutare i giornalisti uno ad uno come di consueto. "Non me la sento di fare il viaggio", dice indicando il corridoio dell'aereo, "vi saluto da qui". "Vi ringrazio tanto per la vostra compagnia", "grazie per il vostro servizio", ha aggiunto.



Il Papa a Mattarella, prego per il bene dell'Italia

Il Papa ha inviato un telegramma al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la partenza per il suo viaggio in Lussemburgo e Belgio. "Nel momento in cui mi accingo a compiere un viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio, mosso dal desiderio di incontrare i fratelli nella fede e gli abitanti di quelle care nazioni recando un messaggio di pace e di speranza", scrive il Papa, "accompagno con fervide preghiere per il bene e la prosperità dell'intero popolo italiano".

