Biden: 'Bisogna chiudere l'accordo per Gaza, la guerra di Putin è fallita'

"Un mondo di impunità, dove violazioni e abusi minacciano le fondamenta stesse del diritto internazionale e della Carta Onu. Il livello di impunità nel mondo è politicamente indifendibile e moralmente intollerabile". Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres al dibattito della 79esima Assemblea Generale. "Vediamo questa era di impunità ovunque: in Medio Oriente, nel cuore dell'Europa, nel Corno d'Africa e oltre - ha aggiunto - La guerra in Ucraina si sta diffondendo senza segni di cedimento".

Guterres ha sottolineato che "in primo luogo, lo stato del nostro mondo è insostenibile, non possiamo continuare così. E in secondo luogo, le sfide che affrontiamo sono risolvibili. Ma questo richiede che ci assicuriamo che i meccanismi di risoluzione dei problemi internazionali risolvano effettivamente i problemi. Il Summit del futuro è un primo passo, ma abbiamo ancora molta strada da fare".

il segretario dell'Onu sostiene che "per arrivarci è necessario affrontare tre principali fattori di insostenibilità: un mondo di impunità, un mondo di disuguaglianza, in cui ingiustizie e torti minacciano di indebolire i paesi o addirittura spingerli oltre il limite, e un mondo di incertezza, in cui i rischi globali non gestiti minacciano il nostro futuro in modi sconosciuti. Questi mondi di impunità, disuguaglianza e incertezza sono collegati e collidono tra loro".

Ucraina e Medio Oriente

"Il mondo deve scegliere se mantenere il sostegno all'Ucraina o allontanarsi da quell'aggressione: la mia risposta è che non cesseremo il nostro sostegno a Kiev". Lo ha detto Joe Biden nel suo ultimo intervento da presidente Usa all'assemblea generale dell'Onu.

Una soluzione diplomatica è ancora possibile nel conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano, ha aggiunto, sottolineando allo stesso tempo che "insieme dobbiamo assicurarci che l'Iran non otterrà mai l'arma nucleare":

'Siamo a un punto di svolta'

"Siamo a un punto di svolta, le scelte che facciamo oggi determineranno il futuro". E' il messaggio inviato da Joe Biden ai leader mondiali durante il suo quarto e ultimo intervento all'assemblea dell'Onu.

"Questo è il mio quarto e ultimo intervento qui, so che molti guardano il mondo oggi e vedono difficoltà ma io no", ha spiegato Biden, aggiungendo: "So che molti guardano al mondo di oggi con difficoltà: le situazioni in Ucraina, a Gaza, Sudan e oltre, il terrorismo, le guerre, la brutalità, la crisi climatica, le democrazie a rischio, la promessa dell'intelligenza artificiale e dei suoi rischi, ma forse perché guardo indietro nei decenni ho speranza"

Biden 'La guerra di Putin è fallita'

"La guerra di Putin è fallita", ha detto Biden nel suo ultimo intervento da presidente Usa all'assemblea generale dell'Onu, parlando dell'invasione russa dell'Ucraina.

Biden: 'E' ora di finalizzare l'accordo sul cessate il fuoco a Gaza'

"E' il momento di finalizzare l'accordo sul cessate il fuoco e di portare a casa gli ostaggi, che non hanno chiesto questa guerra che Hamas ha iniziato".

Lo ha detto il presidente americano Joe Biden intervenendo all'Onu, ribadendo che la soluzione per israeliani e palestinesi è quella dei due stati.

'Un terzo dei paesi poveri sta peggio'

"Nonostante tutti i suoi pericoli, la Guerra Fredda aveva delle regole. C'erano linee calde, linee rosse e guardrail. Può sembrare che oggi non le abbiamo, e non abbiamo nemmeno un mondo unipolare. Ci stiamo muovendo verso un mondo multipolare, ma non ci siamo ancora arrivati, siamo in un purgatorio di polarità", ha aggiunto Guterres, secondo il quale "in questo purgatorio, sempre più Paesi stanno riempiendo gli spazi delle divisioni geopolitiche, facendo quello che vogliono senza alcuna responsabilità".

"Se guardiamo ai 75 paesi più poveri del mondo, un terzo di essi oggi si trova in una situazione peggiore rispetto a cinque anni fa. Nello stesso periodo, i cinque uomini più ricchi del pianeta hanno più che raddoppiato le loro fortune", ha sottolineato il segretario generale dell'Onu, spiegando che "L'1% della popolazione mondiale possiede il 43% di tutte le attività finanziarie globali. A livello nazionale, alcuni governi aumentano le disuguaglianze concedendo tagli massicci di tasse sulle imprese e sugli ultra-ricchi, a scapito degli investimenti in sanità, istruzione e protezione sociale".

'Evitare che il libano diventi un'altra Gaza'

La sala dell'Assemblea Generale dell'Onu ha applaudito ripetutamente Guterres quando ha parlato di Gaza e delle sofferenze del popolo palestinese.

"Gaza è un incubo permanente che minaccia di portare tutta la regione con sé", ha detto Guterres, che ha comunque condannato nuovamente l'attacco di Hamas del 7 ottobre. "Il popolo del Libano, il popolo di Israele e il popolo del mondo non possono permettersi che il Libano diventi un'altra Gaza", ha aggiunto, sostenendo che "la comunità internazionale deve mobilitarsi per un cessate il fuoco immediato, il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi e l'inizio di un processo irreversibile verso una soluzione a due Stati", ha aggiunto.

"Siamo chiari - ha poi sottolineato Guterres - Niente può giustificare gli abominevoli atti di terrore commessi da Hamas il 7 ottobre, o la presa di ostaggi, entrambi da me ripetutamente condannati. E niente può giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese. La velocità e la portata delle uccisioni e della distruzione a Gaza non hanno eguali nei miei anni da segretario generale Onu".

