Ucraina, Von der Leyen: 'Dalla Ue 35 miliardi a Kiev'

"È fondamentale che noi possiamo usare i fondi del Fondo Europeo per la Pace e del Fondo per l'Ucraina per sostenere le nostre forze armate, questi fondi non devono essere bloccati perché questo avrebbe un impatto sulla nostra capacità di sostenere i nostri militari al fronte". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa con Ursula von der Leyen a Kiev.

"Ti ringrazio per il lavoro sull'attuazione della nostra formula di pace. Organizzeremo quest'anno il secondo summit di pace, con il quale metteremo fine alla guerra, in modo che la pace sia davvero affidabile".

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa con Ursula von der Leyen a Kiev.

"La Russia ha messo in campo un vergognoso tentativo di far passare l'inverno ucraino al buio.

Sono qui per dire agli ucraini che l'Ue vi aiuterà nella sfida energetica, per mantenere la luce accesa, per mantenere la popolazione al caldo, per far sì che la vostra economia cresca".

Lo ha detto al presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa da Kiev. Von der Leyen ha annunciato un piano di supporto energetico dell'Ue all'Ucraina, che prevede il mantenimento del collegamento di Kiev alla rete elettrica europea. "La Russia deve pagare per la distruzione" che ha portato, ha aggiunto. "Il nostro obiettivo, con l'accordo degli Stati membri, è di aprire i negoziati sul cluster dei valori fondamentali e poi procedere velocemente con gli altri cluster".

"Con l'aiuto dei nostri Stati membri, in questo caso la Danimarca - spiega la presidente della Commissione europea - abbiamo iniziato a utilizzare" le entrate generate dai beni congelati alla Russia per "effettuare ordini di armi e attrezzature militari direttamente all'industria della difesa ucraina".

Nel corso dell'incontro di Kiev von der Leyen e Zelensky parleranno anche del processo di adesione dell'Ucraina all'Ue.

Lo screening "va avanti senza ostacoli", ha spiegato la presidente della Commissione.

"Gli implacabili attacchi russi rendono necessario il continuo sostegno dell'Ue all'Ucraina. La Commissione Ue fornirà all'Ucraina un prestito fino a 35 miliardi di euro come parte dell'impegno del G7. Si tratta di un altro importante contributo dell'Ue alla ripresa dell'Ucraina".

Lo scrive su X la presidente Ursula von der Leyen.

La presidente della commissione europea è giunta questa mattina a Kiev, per 'parlare del sostegno europeo" con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo scrive la stessa von der Leyen su X.





"La mia ottava visita a Kiev avviene mentre inizia a breve la stagione che richiede riscaldamento e la Russia continua a prendere di mira le infrastrutture energetiche", scrive Ursula von der Leyen su X , pubblicando una foto del suo arrivo alla stazione ferroviaria di Kiev.

"Aiuteremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi. - prosegue - Vengo qui per discutere del sostegno dell'Europa.

Dalla preparazione invernale alla difesa, all'adesione e ai progressi sui prestiti del G7".





La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presenterà al capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky "il piano di preparazione invernale della Commissione per l'Ucraina, un sostegno supplementare del valore di circa 160 milioni di euro che contribuirà a coprire oltre il 25% del fabbisogno elettrico del Paese" ha spiegato la presidente in un'intervista al pool di agenzie riunite nell'European Newsroom, di cui fa parte l'ANSA.

"La mia ottava visita a Kiev arriva in un momento cruciale. La stagione del riscaldamento inizierà tra due settimane e gli attacchi incessanti della Russia alle infrastrutture energetiche civili dell'Ucraina mirano a infliggere il massimo danno. Aiuteremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi per superare questa situazione" ha aggiunto.

I prestiti concordati nel G7 porteranno un "notevole sollievo al bilancio ucraino in un momento di bisogno. L'Ue farà la sua parte nei 50 miliardi di dollari di prestiti previsti dal G7" ha aggiunti von der Leyen.

L'incontro, ha spiegato, da' l'opportunità di discutere "supporto globale al piano di pace ucraino e l'Assemblea Generale dell'Onu della prossima settimana sarà un'importante occasione per portare avanti questo supporto, specialmente dai Paesi del Sud Globale".

LA CONFERENZA STAMPA

President @ZelenskyyUA, we will continue supporting Ukraine ↓ https://t.co/ooT5OKGA1c — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

Riproduzione riservata © Copyright ANSA