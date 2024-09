Spari vicino a Trump: 'Sto bene, non mi arrenderò mai'. Fbi: 'L'ex presidente oggetto di un tentato assassinio'

Momenti di terrore al campo di golf di Donald Trump a West Palm Beach in quello che viene definito dall'Fbi un "apparente nuovo tentato assassinio" dell'ex presidente che è illeso e "sta al sicuro".



Secondo le prime confuse testimonianze alcuni spari sarebbero stati sparati vicino a Trump. Gli agenti del Secret Service hanno aperto il fuoco contro una persona armata vicino al club mentre l'ex presidente stava giocando a golf.



La persona sospettata sarebbe scappata a bordo di un suv e successivamente fermata. Le prime parole di Trump: "Sto bene. Niente mi rallenterà. Non mi arrenderò mai".



La vicenda è ancora confusa e non si hanno ulteriori dettagli. Nell'area è stato rinvenuto uno zaino, un'arma semiautomatica AK-47 e una telecamera Go-Pro.



Joe Biden e Kamala Harris sono stati informati dell'episodio e continueranno ad essere aggiornati. Il presidente e la vicepresidente sono "sollevati" dal fatto che Trump stia bene. "Sono lieta che stia bene. La violenza non ha posto in America", ha aggiunto Harris.



"Ho appena parlato con il presidente Trump. E' una delle persone più forti che io conosca. E' di buon umore, ed è più determinato che mai a salvare il Paese", ha messo in evidenza il senatore repubblicano alleato di Trump, Lindsey Graham. La sparatoria nelle vicinanze di Trump arriva a due mesi dal tentato assassinio dell'ex presidente a Butler, in Pennsylvania, per mano del 20enne Thomas Crooks, ucciso sulla scena da un cecchino. Crooks ha colpito l'ex presidente mentre era sul palco, ferendolo all'orecchio ma uccidendo un'altra persona e ferendone altre due. Un tentato omicidio che ha scatenato una bufera sul Secret Service, costringendo la direttrice a dimettersi. In questa occasione, gli agenti a seguito di Trump hanno reagito prontamente evitando il peggio a 51 giorni da elezioni che saranno decise da qualche migliaio di voti. Mentre il voto anticipato inizia in alcuni Stati, i toni della campagna si sono accesi, con i due candidati che non si stanno risparmiando attacchi pesanti da quando sono saliti sul palco di Abc per il loro primo, e forse ultimo dibattito.

