'Lavoro fantastico', la rivincita del Secret Service

Il Secret Service si prende la rivincita. Dopo i fallimenti a catena del tentato assassinio di Donald Trump a Butler, Pennsylvania, solo due mesi fa, gli agenti reagiscono prontamente alla minaccia e sventano il peggio. "L'agente del Secret Service ha fatto un lavoro fantastico. Il Secret Service ha fatto quello che doveva fare", ha detto lo sceriffo di West Palm Beach Ric Bradshaw.



Le indagini sono appena iniziate e sono molte le domande a cui rispondere, quali il movente degli spari, come l'uomo fermato si è procurato l'arma e come fosse a conoscenza degli spostamenti dell'ex presidente. Ma mentre l'inchiesta procede, quello che appare chiaro - secondo le ricostruzioni preliminari - è il ruolo chiave del Secret Service. E' stato uno dei suoi agenti a individuare fra i cespugli la canna del fucile dell'uomo armato e ad aprire il fuoco, mettendo in fuga il sospettato.



L'azione dell''advance team' del Secret Service è riuscita a prevenire il peggio, a differenza di quanto accaduto in Pennsylvania il 13 luglio scorso, quando il 20enne Thomas Crooks pur essendo stato avvistato è riuscito a sparare incontrastato contro Trump, colpendolo all'orecchio e uccidendo una persona e ferendone un'altra. L'incidente ha scatenato una bufera sul Secret Service, costringendo la direttrice a dimettersi. Il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'indagine per chiarire cosa sia realmente accaduto a Butler e soprattutto perché sia accaduto. E mentre si indaga ancora sugli eventi della Pennsylvania, scoppia ora il caso di West Palm Beach e di un nuovo, il secondo, "presunto tentato assassinio" dell'ex presidente, così come lo ha definito l'Fbi, a soli due mesi di distanza da Butler. Questa volta però il Secret Service si presenta alle indagini in una posizione di forza, dopo aver svolto con successo il suo lavoro.





