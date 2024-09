'Il via libera a Kiev sui missili è stato già deciso da Usa e Gran Bretagna'

Una decisione per il via libera all'Ucraina a usare missili occidentali Storm Shadow a lungo raggio anche contro obiettivi situati in profondità nel territorio della Russia "è stata già presa" dagli Usa e dal Regno Unito, ma gli alleati non intendono per ora renderla pubblica. Lo scrive oggi il Guardian, citando "fonti del governo britannico" all'indomani dalla rara missione in tandem dei capi delle diplomazie dei due Paesi, Antony Blinken e David Lammy, a Kiev, durante la quale Blinken si è limitato ad accennare alla possibile fine delle restrizioni invocata dagli ucraini.

Di un via libera britannico già deciso aveva scritto ieri anche il Times. Il Guardian aggiunge di attendersi tuttavia che la decisione non venga formalizzata pubblicamente nemmeno nell'ambito del faccia a faccia di domani a Washington fra il presidente Joe Biden e il primo ministro Keir Starmer. Non chiarisce inoltre se la mancata ufficializzazione dell'iniziativa sia di sostanza o di facciata: ovvero se, in effetti, l'ok non sia già stato dato sotto banco alla leadership di Kiev.



Lammy a Kiev: centinaia di missili con i nuovi aiuti britannici

Ci sono altre "centinaia di missili" nel nuovo pacchetto di aiuti britannici all'Ucraina annunciati ieri dal governo di Londra. Lo ha

sottolineato il ministro degli Esteri, David Lammy, citato a Kiev dai media internazionali a margine di una rara missione in

tandem con il segretario di Stato americano, Antony Blinken.

Non senza ribadire il sostegno "incrollabile" di Londra all'Ucraina, nella guerra con la Russia, per "tutto il tempo che sarà

necessario".

"Posso annunciare qui che forniremo anche centinaia di missili di difesa antiaerea aggiuntivi, oltre a decine di migliaia di munizioni d'artiglieria e ad altri veicoli blindati entro la fine di quest'anno", ha dichiarato Lammy, parlando ai giornalisti da Kiev con al fianco Blinken e il neoministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha.

Il titolare del Foreign Office in precedenza aveva insistito, in un'intervista alla Bbc, sull'impegno "corazzato" del nuovo governo laburista a proseguire nel pieno appoggio all'Ucraina in guerra. Ed era tornato ad accusare l'Iran di aver provocato "un'escalation pericolosa" con l'asserita consegna di missili alla Russia.

Un elemento che, nelle parole di Lammy, è destinato a cambiare la prospettiva del "dibattito" fra gli alleati della Nato sul possibile via libera all'uso delle armi occidentali fornite a Kiev in territorio russe senza le "restrizioni" fin qui lamentate dall'amministrazione ucraina. Visto che Mosca coopera "con i suoi partner, come abbiamo visto dal trasferimento di missili balistici iraniani alla Russia, è

importante che noi (occidentali) facciamo di più per sostenere l'Ucraina nei suoi sforzi verso la vittoria", ha detto il ministro del governo Starmer.

Il Cremlino: 'L'uso di missili di Usa e Gb aumenterà il loro coinvolgimento'

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha ribadito che il permesso degli Usa e della Gran Bretagna a Kiev di utilizzare i missili a lungo raggio per colpire in profondità il territorio russo aumenta il coinvolgimento occidentale nel conflitto ucraino e provocherà

una reazione di Mosca. Lo si legge in un'intervista al quotidiano Izvestia ripresa dalla Tass.

Già ieri il portavoce di Vladimir Putin aveva detto che la Russia avrebbe dato una risposta "appropriata" all'uso dei missili americani Atacms e britannici Storm Shadow contro il suo territorio. Quanto alla decisione di Washington e Londra di concedere il permesso a Kiev, essa "è stata presa già da molto tempo", ha aggiunto, anche se si attende il momento più opportuno per renderla ufficiale.

