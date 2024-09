Meloni a Zelensky, proteggiamo l'unità sugli aiuti a Kiev

"La Russia non è riuscita a piegare l'eroica resistenza ucraina, e la nostra compattezza e unità di intenti hanno garantito all'Ucraina gli aiuti necessari per difendere la propria libertà. E questo è un valore, che dobbiamo sapere proteggere, se vogliamo far tornare la pace nel cuore dell'Europa". Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al Summit of the International Crimea Platform. "Caro Volodymyr (Zelensky, ndr), continueremo ad essere al vostro fianco - aggiunge -. Lo farà l'Italia, anche in qualità di presidenza G7, perché il nostro obiettivo è mettere fine a questa guerra e aiutare l'Ucraina nel cammino verso un futuro di pace, libertà e prosperità".

"L'annessione illegale della Crimea da parte della Federazione Russa rimane una gravissima violazione di quel sistema di regole e principi universalmente riconosciuti nella Carta dell'Onu che garantiscono la pacifica convivenza tra le Nazioni. È una violazione dell'integrità territoriale di una Nazione sovrana, che calpesta i diritti delle popolazioni che non vogliono rinunciare alla loro identità e rimane tale anche a distanza di dieci anni". Così la premier Giorgia Meloni nel videomessaggio pubblicato sul sito del governo. "Considerare la Crimea parte integrante del territorio russo è un tassello di quella propaganda russa che dobbiamo sapere contrastare, nonostante trovi sponda nelle mappe geografiche diffuse anche su alcuni mezzi di comunicazione occidentali - aggiunge Meloni -. Dall'inizio dell'invasione russa, la Crimea è diventata anche una delle basi da cui partono i deliberati attacchi russi contro i civili e le infrastrutture critiche".

"Guardare al futuro dell'Ucraina significa anche pensare alla sua ricostruzione, che va sostenuta anche di concerto con le Istituzioni finanziarie internazionali. Intendiamo fare la nostra parte, e nel 2025 ospiteremo in Italia l'Ukraine Recovery Conference". "L'unità è la nostra forza - aggiunge la presidente del Consiglio -, e il popolo ucraino potrà continuare a contare su di noi".

L'Ucraina afferma che "qualsiasi restrizione" all'uso di armi statunitensi e britanniche contro la Russia deve essere revocata.

L'autorizzazione all'Ucraina ad utilizzare i missili Atacms per colpire in profondità il territorio russo "probabilmente è già stata presa", e gli Usa vogliono ora "formalizzare la decisione" attraverso i media. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax, aggiungendo che Mosca darà una risposta "appropriata" al via libera degli Usa a Kiev in questo senso.

A Mosca si attende di vedere quali annunci verranno fatti a Kiev al termine della visita in corso del segretario di Stato americano Antony Blinken e del ministro degli Esteri britannico David Lemmy. Ma secondo il portavoce del Cremlino è "probabile" che Washington abbia già dato l'autorizzazione all'Ucraina.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il piano dell'Ucraina per sconfiggere la Russia dipende dal sostegno di Washington, parlando in occasione della visita del Segretario di Stato americano Antony Blinken a Kiev. "Per quanto riguarda il piano per la vittoria... dipende soprattutto dal sostegno degli Stati Uniti. E di altri partner", ha detto Zelensky in conferenza stampa. Zelensky ha dichiarato di voler delineare un piano per porre fine alla guerra entro novembre. Ha sostenuto che un'incursione a sorpresa delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk permette a Kiev di entrare in potenziali negoziati da una posizione di forza.

Al momento, le autorità ucraine non possono confermare che la Russia abbia già utilizzato i missili balistici forniti dall'Iran. Lo ha detto Volodymyr Zelenskyi, secondo quanto riporta l'agenzia Unian, alla conferenza stampa dei partecipanti al quarto vertice della Piattaforma di Crimea.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato 717 milioni di dollari di nuovi aiuti economici all'Ucraina compreso un nuovo sostegno per rafforzare la rete energetica del Paese mentre la Russia colpisce le infrastrutture. Blinken ha annunciato 325 milioni di dollari di nuova assistenza energetica, oltre a 290 milioni di dollari di aiuti umanitari che comprenderanno la fornitura di acqua potabile e 102 milioni di dollari per le attività di sminamento.

Il ministro degli Esteri britannico David Lammy, in visita a Kiev insieme al segretario di Stato americano Antony Blinken, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina da 600 milioni di sterline (oltre 700 milioni di euro). E' prevista la consegna di centinaia di missili per la difesa aerea, decine di migliaia di proiettili di artiglieria e di veicoli blindati entro la fine dell'anno. "Accanto agli Stati Uniti, siamo impegnati a dare all'Ucraina ciò di cui ha bisogno per resistere all'invasione illegale della Russia", ha dichiarato Lammy. Ci sono altre "centinaia di missili" nel nuovo pacchetto di aiuti britannici all'Ucraina annunciati alcune ore fa dal governo di Londra, ha sottolineato Lammy.

Il nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina annunciato da Londra prevede insieme alle forniture di armi, anche una parte economica, come i 242 milioni di sterline (285 milioni di euro) destinati a "esigenze umanitarie, energetiche e di stabilizzazione immediate" a fronte delle distruzioni causate dagli attacchi della Russia, come si legge in una nota del Foreign Office. Inoltre il Regno Unito intende fornire garanzie sui prestiti della Banca Mondiale per un valore di 484 milioni di dollari (440 milioni di euro) entro la fine dell'anno al fine di rafforzare l'economia dell'Ucraina. Sul fronte degli armamenti invece, è previsto anche l'invio di attrezzature per gli aerei da combattimento F16, di semoventi AS90 e imbarcazioni militari, come confermato dal ministero della Difesa di Londra.

Secondo Peskov, inoltre, "non hanno alcun fondamento" le accuse degli Usa e di Paesi europei sulla fornitura di missili balistici iraniani alla Russia. Le forze armate di Mosca "dispongono di tutti i mezzi necessari per continuare l'operazione militare speciale", ha aggiunto il portavoce del Cremlino.

Il capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, Andriy Kovalenko, ha definito "insensate" le minacce di Peskov "Ora i russi saranno costretti a spiegare alla propria popolazione perché gli obiettivi militari della Federazione Russa hanno iniziato a essere colpiti improvvisamente con successo e con grande intensità", ha aggiunto.

Wsj, 'Usa e Ue stanno spingendo Kiev ad essere realistica'

Gli Stati Uniti e i Paesi europei stanno spingendo Kiev a formulare 'un piano B' con obiettivi realistici nella guerra con la Russia. Lo scrive il Wall Street Journal citando alcune fonti. Usa e alleati europei, scrive Wsj, continuano a sostenere l'obiettivo dichiarato del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj di estromettere la Russia da tutta l'Ucraina. Ma alcuni diplomatici europei affermano che Kiev deve essere più realistica riguardo ai suoi obiettivi di guerra. Ciò potrebbe aiutare i leader occidentali a presentare ai loro elettori la richiesta di armi e aiuti all'Ucraina.

Erdogan, 'sosteniamo fermamente l'integrità dell'Ucraina'

"Il nostro sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina rimane incrollabile". Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un video messaggio inviato al quarto vertice della Piattaforma internazionale della Crimea, come riferisce la tv di Stato Trt. "Ci auguriamo sinceramente che la guerra finisca con una pace giusta e duratura sulla base dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina", ha detto il leader turco, aggiungendo che "il ritorno della Crimea all'Ucraina è un requisito del diritto internazionale".

