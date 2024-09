Scholz: 'Conferenza di pace sull'Ucraina anche con Mosca'

"Ci sarà sicuramente un'altra conferenza di pace. E io e il presidente" ucraino Volodymyr Zelensky "siamo d'accordo sul fatto che debba essere coinvolta anche la Russia". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista alla Zdf.

l cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha chiesto di intensificare gli sforzi diplomatici per raggiungere la pace in Ucraina "più rapidamente", mentre la guerra sta attraversando il suo terzo anno. "Credo che sia giunto il momento di discutere su come uscire da questa situazione di guerra e raggiungere la pace più rapidamente", ha detto Scholz in un'intervista all'emittente pubblica Zdf.

Le forze russe hanno attaccato intanto l'Ucraina la notte scorsa con quattro missili guidati X-59 e 23 droni kamikaze, 15 dei quali - oltre a uno dei missili - sono stati abbattuti dalla difesa aerea ucraina: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev.

Inoltre, due droni russi sono stati presumibilmente bloccati con i sistemi di difesa elettronica, mentre i tre missili X-59 rimanenti non hanno raggiunto i loro obiettivi a causa di "contromisure" non meglio specificate adottate da Kiev.

La difesa aerea ucraina è stata impegnata nelle regioni di Odessa, Kharkiv e Dnipro.



'Almeno 240 soldati russi uccisi ieri nel Donbass'

Ieri, sabato, almeno 240 soldati russi sono rimasti uccisi nel Donbass, sul fronte di Pokrovsk, la cittadina strategica e semidistrutta ucraina sulla quale i russi stanno concentrando i loro sforzi bellici, avanzando lentamente e a costo di grandi sacrifici.

Lo afferma su Facebook lo stato maggiore militare ucraino, citato da Ukrinform. Ieri in quell'area si sono svolti 168 scontri, 70 attacchi aerei, 90 attacchi missilistici e 581 con droni, fa sapere Kiev.

Attacco aereo su Sumy, due morti

Un attacco aereo russo ha provocato la morte di due persone nella città ucraina nordorientale di Sumy. Lo hanno riferito le autorità ucraine.

"Questa notte il nemico ha lanciato un attacco aereo sulla città di Sumy. Due persone sono morte, altre quattro sono rimaste

ferite, tra cui due bambini", ha detto l'amministrazione militare della regione di Sumy su Telegram, precisando che case

e auto sono state danneggiate.

Cnn: 'Kiev testa i droni incendiari sulle postazioni russe'

L'esercito ucraino sta testando sulle postazione russe in Ucraina un nuovo tipo di drone, soprannominato 'drone drago' o 'drone lanciafiamme', che lancia al suo passaggio una pioggia di metallo fuso incandescente capace di incendiare immediatamente il suo obiettivo: lo riporta la Cnn, che pubblica un video di uno di questi velivoli in azione diffuso dal ministero della Difesa di Kiev.

Nel video si vede il drone mentre sorvola a bassa quota una zona boschiva e lancia getti di fuoco sulla vegetazione formati da una miscela che provoca un incendio istantaneo sul terreno colpito. La Cnn spiega che la miscela incendiaria utilizzata è la termite, una sostanza costituita da un metallo in polvere e un ossido metallico che brucia a temperature fino a 2.200 gradi.

Il drone è stato anche soprannominato 'Fuoco di Peurn', dall'antica divinità slava del tuono. Nei giorni scorsi erano circolati sui social media video di droni simili utilizzati dalle forze russe in Ucraina.

