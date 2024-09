Kenya, in fiamme una scuola: 70 bambini dispersi

Sono almeno 70 i bambini dispersi in Kenya in seguito all'incendio divampato nella notte nel dormitorio della scuola Hillside Endarasha Academy di Kieni, in Kenya. Decine gli studenti feriti. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio e le squadre di soccorso temono che possano esserci altre vittime.

L'incendio è scoppiato intorno a mezzanotte, ha detto la polizia, inghiottendo un dormitorio dove i bambini stavano dormendo.

"I corpi recuperati erano bruciati in modo irriconoscibile... è probabile che vengano recuperati altri corpi una volta che la scena sarà completamente analizzata", ha aggiunto, senza rivelare l'età delle vittime.

