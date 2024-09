Raid di Israele in Cisgiordania, almeno dieci morti

07:52

L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto che la notte scorsa ha colpito con "un attacco mirato" un gruppo di "terroristi che operavano in un centro di comando e controllo utilizzato dalle organizzazioni terroristiche di Hamas e della Jihad islamica, situato nell'area umanitaria di Deir al-Balah", nel centro della Striscia di Gaza.

"Il Centro di comando e controllo era utilizzato dai terroristi come infrastruttura del terrore da cui venivano pianificati e diretti gli attacchi terroristici contro le truppe dell'Idf e lo Stato di Israele", si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. In precedenza l'agenzia di stampa palestinese Wafa aveva riferito che almeno quattro persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito nella notte un accampamento di sfollati nell'Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah.