Putin: 'possibile collasso delle difese ucraine in alcune aree'

Nella loro offensiva nella regione russa di Kursk gli ucraini hanno impegnato una gran quantità delle loro forze migliori, e questo potrebbe portare al "collasso" delle loro linee difesa in altre aeree, in particolare nel Donbass ucraino, dopo i russi avanzano. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

Le forze di Mosca, ha aggiunto, hanno cominciato a "spingere gradualmente" quelle ucraine fuori dalla regione di Kursk. "L'obiettivo principale" della Russia, ha ribadito, è la conquista del Donbass in Ucraina.

Almeno sette persone, intanto, sono rimaste ferite nei bombardamenti russi di ieri sulla regione ucraina di Sumy, secondo le autorità locali citate dai media di Kiev. Mosca avrebbe in particolare sganciato una bomba aerea guidata Kab sulla comunità di Yampil, mentre quella di Svesy sarebbe stata colpita da un attacco missilistico.

Cinque civili sono rimasti feriti invece in un bombardamento delle forze di Kiev sulla città di Gorlovka, nella regione ucraina contesa di Donetsk: lo ha affermato il sindaco filorusso Ivan Prikhodko, citato dall'agenzia di stampa Tass. Ieri tre persone erano rimaste uccise e altre cinque ferite in un altro bombardamento ucraino su un mercato del capoluogo dell'oblast, secondo le autorità dell'autoproclamata repubblica filorussa del Donetsk.

Cremlino: 'Con la sostituzione di Kuleba la politica di Kiev non cambia'

Il Cremlino non si aspetta un cambiamento nella politica ucraina con la sostituzione del ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. "No, non è un tale segnale", ha risposto il portavoce Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax, rispondendo a chi gli chiedeva se Kiev potrebbe cambiare la sua politica estera con l'insediamento di un nuovo ministro.

Spiegel: 'Zelensky domani alla riunione Ramstein chiederà più armi'

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky parteciperà domani alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina nel formato Ramstein. L'incontro si terrà in Germania e vedrà riuniti i ministri della Difesa dei paesi sostenitori dell'Ucraina. Lo riporta lo Spiegel.

Il presidente dell'Ucraina, sostengono le fonti dello Spiegel, vuole fare appello ai partner occidentali con la richiesta di ulteriori forniture di armi per combattere la Russia. In particolare, la fornitura di missili a lungo raggio e ulteriori sistemi di difesa aerea.

