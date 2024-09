Zelensky cambia mezzo governo: 'Abbiamo bisogno di nuova energia'

"Abbiamo bisogno di una nuova energia": così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky motiva il maxi rimpasto di governo che ha portato alle dimissioni di molti ministri.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba, che ieri ha rassegnato le dimissioni, potrebbe diventare ambasciatore ucraino a Bruxelles.

Oggi, secondo quanto anticipato dal portavoce del partito del presidente, David Arakhamia, Volodymyr Zelensky annuncerà un ricambio di "oltre il 50%" del suo governo dopo le dimissioni di quattro ministri, tra i quali quello degli Estgeri, Kuleba. ''Come promesso, già questa settimana ci si può aspettare un grande cambiamento nel governo.

Più del 50% dei membri del consiglio dei ministri subirà dei cambiamenti'', ha dichiarato sul canale Telegram.

"L'elenco definitivo sarà determinato nella riunione del 4 settembre. Vi preghiamo di seguire solo le notizie ufficiali", ha detto Arakhamia.

Sette persone sono morte e più di una dozzina sono rimaste ferite negli attacchi lanciati dalle forze russe durante durante la notte contro la città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale: lo ha reso noto il governatore dell'omonima regione. Il governatore della regione di Leopoli, Maksym Kozytskyi, ha precisato successivamente che i feriti sono almeno 23.

"Il numero dei feriti a seguito dell'attacco notturno a Leopoli è salito a 23", ha scritto Kozytskyi su Telegram, inviando le sue "condoglianze alle famiglie delle due persone che abbiamo perso nella notte".

Nella città, scrive il sindaco, edifici residenziali sono in fiamme nella zona della stazione ferroviaria principale. Due scuole non inizieranno le lezioni oggi: gli studenti di Arnika e 17 restano a casa, aggiunge il primo cittadino, sottolineando che "molte finestre sono andate in frantumi nella zona delle vie Konovalets, Braty Mikhnovski e Melnyk".







