Tunisia: arrestato il candidato alle presidenziali Zammel

Le autorità tunisine hanno arrestato il candidato alle presidenziali del 6 ottobre, Ayachi Zammel. Lo ha dichiarato il membro della sua campagna elettorale Mehdi Abdeljaoued, alla radio locale Mosaique Fm, secondo cui Zammel è stato portato al posto della Guardia Nazionale di Tebourba nel governatorato di Manouba, con l'accusa di falsificazione di firme a sostegno della sua lista.

Il tribunale di primo grado di Tunisi il 29 agosto 2024 aveva deciso di rinviare al 19 settembre il processo per falsificazione di firme a suo carico e a carico del tesoriere del piccolo partito di cui è presidente Zammel, il liberale Azimoun. Per la giornata odierna è atteso l'annuncio dell'Alta Autorità Elettorale Indipendente per le elezioni (Isie) sull'elenco definitivo degli ammessi alla corsa presidenziale.





