Stop allo sciopero in Israele, le famiglie degli ostaggi chiedono di manifestare. Hamas pubblica un video con i sei uccisi

10:32

In una conversazione avvenuta tra il ministro della Difesa Yoav Gallant e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich durante una visita congiunta nel sud, il primo ha fatto pressioni affinché cambi la sua posizione sull'accordo per il rilascio degli ostaggi: "Sarai in grado di vivere con te stesso quando saprai che avresti potuto salvare 30 vite ma non l'hai fatto? Impedirlo per tenere le truppe nell'asse Filadelfia che può essere facilmente riconquistato?".

Lo ha rivelato Channel 12, che ha riferito la risposta di Smotrich a Gallant: "L'accordo che proponete abbandona gli altri rapiti e soprattutto dà la vittoria a Sinwar, è un accordo di resa".

I due ministri - ha detto Channel 12 - si sono rifiutati di commentare la conversazione e hanno espresso sconcerto per il fatto che una conversazione avvenuta tra loro in privato sia trapelata, ma non hanno negato il contenuto delle loro affermazioni.

Gallant sta cercando di creare una maggioranza per l'accordo ed evitare fallimenti politici, ma Smotrich persiste nella sua posizione e voterà contro il ritiro dell'Idf dal Corridoio Filadelfia se la questione dovesse essere messa ai voti. Secondo indiscrezioni riferite dai telegiornali, Smotrich intensificherà i suoi sforzi ed eserciterà tutto il suo peso politico sul primo ministro affinché non accetti un accordo diverso da quello sostenuto finora da Benyamin Netanyahu.