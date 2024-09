Macron riceverà domani Bernard Cazeneuve, possibile premier

A poco meno di due mesi dalle elezioni legislative, il presidente francese Emmanuel Macron, riceverà domani mattina all'Eliseo l'ex premier ed ex ministro dell'Interno Bernard Cazeneuve, le cui quotazioni per guidare il prossimo governo sono aumentate nelle ultime ore.

Uomo di stato rispettato dalla destra e dalla sinistra, con immagine di dirigente in grado di affrontare i momenti più delicati (consentì, come premier, al contestatissimo François Hollande di portare a termine il suo mandato nel 2017), Cazeneuve sembra in questo momento la personalità che attira meno opposizione.

Nel Fronte Popolare, la coalizione di sinistra, se La France Insoumise ha subito fatto sapere la sua netta contrarietà, i socialisti sarebbero orientati a non votare subito la sfiducia. Inoltre, per le sue critiche rivolte a Macron negli ultimi anni, Cazeneuve vestirebbe in qualche modo i panni di un 'oppositore' con il quale il presidente sarebbe costretto a coabitare. Secondo Le Monde, l'ex ministro dell'Interno di Macron "non firmerebbe un assegno in bianco al capo dello Stato, ma porrebbe le sue condizioni politiche, esigendo di avere le mani libere nella composizione del governo".

Cazeneuve, ex socialista uscito dal partito nel 2022 dopo un accordo del PS con La France Insoumise, è stato convocato nell'ambito delle consultazioni in vista della nomina del nuovo primo ministro, secondo quanto trapela da fonti vicine all'ex premier.

Il suo nome circola da diversi giorni e viene indicato come quello che raccoglie 'meno opposizione' da parte degli altri partiti. Fonti del suo entourage sottolineano che 'Bernard Cazeneuve non è candidato a nulla ma se risponde alla chiamata è per senso del dovere e per evitare ulteriori difficoltà al paese'.





